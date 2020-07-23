У командуванні ООС розповіли жахливі деталі про загибель медика та смерть пораненого розвідника, якого не змогли евакуювати з поля бою. Проросійські бойовики вчиняли нелюдську наругу над тілом вбитого Миколи Іліна.

Представники штабу ООС розповіли журналістам видання "BBC Україна", як бойовики затягували із поверненням тіл загиблих.

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Що окупанти зробили з тілом українців

Українські військові кажуть, що тіла загиблих в момент передачі українській евакуаційній групі "Евакуація-200" мали незворотні зміни. Це може свідчити про те, що їх не зберігали за правилами.

Самі загиблі були без своєї військової форми . Крім того, тіло військового медика Миколи Іліна розрізали.

. Крім того, тіло військового медика Миколи Іліна розрізали. Відзняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати. З незрозумілих причин воно було розпороте від таза до шиї, після чого грубо зшито.

За словами військових, встановити, з якої зброї вбили Миколу Іліна за результатами судмедекспертизи було важко. Все через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи вилучили ще в морзі окупованої Горлівки.

У командуванні ООС також повідомляють, що група евакуації виявила залишки російської протипіхотної міни ПОМ-2.

Що відомо про заборонені міни ПОМ-2? Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Росії. ПОМ-2 встановлюють дистанційно, вона має період самоліквідації від 4 до 100 годин.



Такі міни ставлять за гранатометами РПГ-7, радіус суцільного ураження – до 16 метрів. Міна спрацьовує в момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких ниток, довжиною до 10 метрів кожна.

Що відомо про загибель медика Іліна