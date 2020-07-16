13 липня російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення. Все це – вкрай важлива історія.

У чому полягає безпрецедентність вбивства медика Миколи Іліна з позивним "Естонець" та навіщо про нього потрібно говорити – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що сталось під Зайцевим?

Ця історія почалась із того, що офіцер 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ під час виконання бойового завдання підірвався на вибуховому пристрої.

Як розповів командир бригади полковник Микола Палас, за наказом комбата 13 липня група розвідувала підходи до позицій. Під час дорозвідки, командир взводу натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Пристрій спрацював. Командир взводу загинув на місці.

Щоб отримати можливість забрати тіло загиблого, українські військові запросили режим тиші через посередництво СММ ОБСЄ. Це – процедура, до якої вдаються обидві сторони, коли мають забрати тіла своїх загиблих.

Група отримала підтвердження режиму "Тиша" і вирушила на евакуацію тіла загиблого. До неї входили 9 людей: представники України в СЦКК, група розмінування, група супроводу та медик. Всі вони були у білих касках із розпізнавальними знаками.

Але до тіла вони не дійшли кілька метрів – потрапили у засідку. По групі відкрили вогонь на ураження із трьох сторін.

"Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожого вогню військовий медик – загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один – отримав бойове травмування", – повідомили у штабі ООС.

Представники бойовиків "ДНР" стверджують, що військові підірвалися на мінах. Після цього українська сторона нібито відкрила вогонь в напрямку Зайцевого.

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Згодом стало відомо, що тіло командира взводу, на евакуацію якого вирушила група, забрали бойовики і повернули його лише 15 липня. Наразі невідома доля пораненого військового (для якого вчасно надана медична допомога – це питання життя) та тіла загиблого медика. За останньою відомою інформацією, вони досі перебувають у місці обстрілу, тривають переговори зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ щодо евакуації.

Чому про це вбивство стільки говорять?

Тому що це – не просто історія чергової трагічної загибелі українських військовослужбовців на війні. Це – грубе порушення правил ведення війни. І це вже – порушення міжнародного гуманітарного права, за яке притягають до відповідальності.

Міжнародне гуманітарне право визнає, що якщо між кимось почався збройний конфлікт, то його сторони можуть застосовувати силу, аби його вирішити. Але забороняє застосовувати силу надмірно, аби не завдавати зайвих страждань та не спричиняти непотрібні ушкодженя, які на досягнення законної мети збройного конфлікту ніяк не впливають.

Балансуючи на компромісі між гуманністю і військовою доцільністю, і створювались правила ведення війни, дотримання яких вимагають від учасників збройних конфліктів в усьому світі. Незалежно від того, визнають вони самі свою участь, чи ні. Є збройний конфлікт – автоматично застосовується міжнародне гуманітарне право – та будь-які особи повинні притягуватися до кримінальної відповідальності за його порушення. Все це доволі детально прописано у Женевських конвенціях.

Так от: ситуація зі вбивством військового медика під Зайцевим – це воєнний злочин, що визначає Перша Женевська конвенція.

Більше того, ситуація зі вбивством військового медика під Зайцевим – найбрутальніший випадок такого хрестоматійного воєнного злочину, скоєного на полі бою, за останній час.

Чому це вбивство – воєнний злочин?

Одразу з кількох причин. По-перше, через віроломство. Ти створюєш у противника впевненість, що він матиме право на захист та обманюєш цю довіру – це заборонений метод ведення війни. Підтвердити режим "тиша", а потім влаштувати засідку, накривши евакуаційну групу вогнем – обман довіри та віроломство.

По-друге, через вбивство медика, який мав на собі розпізнавальні знаки. Тому що медикам на полі бою гарантується захист.

По-третє, через позбавлення українських військових можливості забрати поранених та тіла загиблих.

Все що стосується медиків, поранених і загиблих – це тематика Першої Женевської конвенції. Це – класичні воєнні злочини, хрестоматійні,

– пояснив 24 каналу віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський.

Хто має нести відповідальність за цей злочин?

За такі злочини передбачена подвійна відповідальність:

на рівні міжнародної відповідальності Росії, яка контролює збройні формування на Донбасі;

на рівні індивіда, якого притягають до кримінальної відповідальності, за безпосереднє скоєння злочину.

Переслідування конкретних бійців, які вчинили воєнний злочин, має відбуватись на національному рівні. І воно уже почалось. Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування загибелі військового медика. Справу відкрили за фактами порушення законів і звичаїв війни та умисного вбивства, здійсненого "представниками незаконних збройних формувань Російської Федерації".

Прокурори вбачають в діях представників НЗФ РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту,

– повідомляє Офіс генпрокурора.

Що стосується міжнародної відповідальності для держави-агресора, то претензії до держави потрібно висувати дипломатичними каналами. Як заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, дипломати над цим уже працюють.

Буду особисто піднімати це питання. Відповідь буде максимально жорсткою. Ми залучимо всіх наших партнерів. Ця ситуація набуде розголосу,

— заявив глава МЗС.

За його словами, "з юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину, а з моральної точки зору мова йде ні про що інше, як про акт варварства".

Чому ця справа – це важливо?

Тому що вона – черговий пазл до загальної картини російської агресії проти України, яку зараз вивчає Міжнародний кримінальний суд.

Він має визначити рівень залученості Росії у війну на Донбасі, висунути обвинувачення особам (найімовірніше – топпосадовцям), які скоїли найбільш серйозні злочини проти міжнародного права та притягти їх до відповідальності.

Вся картина, яку наразі вивчає Офіс Прокурора МКС, складається із величезної кількості випадків можливого скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Імовірно, віроломне вбивство українського військового медика може стати одним з епізодів у звинуваченні російських керівників збройних сил, що воюють з Україною на Донбасі.

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"Скоро, можливо навіть – до кінця цього року, Офіс Прокурора МКС остаточно вирішить просити Палату попереднього провадження про дозвіл почати офіційне розслідування у палати попереднього провадження. Зрештою справа все перейде до стадії висунення конкретних обвинувачень, для чого знадобиться ще кілька років", – сказав Гнатовський.