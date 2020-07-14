Прокуратура Донецької області почала розслідування у справі про вбивство українського медика на Донбасі. Трагедія трапилася 13 липня поблизу Зайцевого. Коли український медик намагався евакуювати загиблого командира, окупанти підступно відкрили вогонь на ураження.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, з'єднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Прокурори встановили, що окупанти здійснили обстріл військовослужбовців, які мали маркування медичного персоналу. Відзначається, що для евакуації тіла військовослужбовця був узгоджений режим тиші.

Представники незаконних збройних формувань РФ, надаючи обіцянки припинення вогню, мали на меті вчинити напад на медичний персонал,

– мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинув сержант та старший бойовий медик десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості.

Зараз тіла загиблих перебувають на полі бою, оскільки російські найманці не гарантують припинення вогню.

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Раніше очільник українського МЗС заявив, що Україна зробить все для того, щоб противник заплатив за цей злочин високу ціну. Вбивство українського медика Кулеба назвав актом вандалізму та наголосив, що воно має ознаки воєнного злочину.

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