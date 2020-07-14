Прокуратура Донецкой области начала расследование по делу об убийстве украинского медика на Донбассе. Трагедия произошла 13 июля возле Зайцевого. Когда украинский медик пытался эвакуировать погибшего командира, оккупанты коварно открыли огонь на поражение.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Прокуроры установили, что оккупанты совершили обстрел военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала. Отмечается, что для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины.

Представители незаконных вооруженных формирований РФ, предоставляя обещание прекращения огня, имели целью совершить нападение на медицинский персонал,

– говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб сержант и старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

Сейчас тела погибших находятся на поле боя, так как российские наемники не гарантируют прекращение огня.

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Ранее глава украинского МИД заявил, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. Убийство украинского медика Кулеба назвал актом вандализма и подчеркнул, что оно имеет признаки военного преступления.

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