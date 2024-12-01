Об этом президент Украины заявил во время брифинга по итогам встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой, сообщает 24 Канал. По его словам, Украина не поддерживает идею замороженного конфликта.

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Украина должна быть готова к переговорам с Россией

Он уточнил, что завершение войны возможно только после начала переговорного процесса, но только при условии укрепления позиции Украины на международной арене.

Когда журналисты спрашивают о прекращении войны, я говорю, что это будет только зависеть от начала завершения войны. От начала переговорного процесса, где Украина уже будет укреплена с помощью партнеров,

- сказал он.

По словам президента, важным шагом в этом процессе является подготовка Украины к переговорам с сильным пакетом поддержки от партнеров, современное оружие и дальнобойные ракеты, что позволят иметь стратегическое преимущество на поле боя.

Зеленский отметил, что Украина поделилась своим планом с США и Европой, в том числе по интеграции в НАТО.

Это был наш план, которым мы поделились не только с американскими партнерами, но и с европейскими. В дополнение к НАТО есть несколько пунктов, которые важны, чтобы иметь сильную позицию для Украины,

- отметил он.

Для переговоров с Россией Украине нужна сильная поддержка

Президент добавил, что переговоры могут начаться только когда Украина будет готова сесть за стол с Россией, ЕС и НАТО. Особое внимание Зеленский обратил на то, что самым тяжелым вопросом в любых переговорах будет то, кто будет представлять Россию.

Он отметил, что если Россия не захочет мирного решения конфликта и не признает Украину как независимую страну - никаких переговоров быть не может.

Самый тяжелый вопрос, который нам надо будет решать - лицо, которое будет сидеть напротив - Россия. Если они не захотят мира, не захотят видеть Украину в будущем независимой страной, то о чем можно договариваться с таким лицом,

- резюмировал президент.

К тому же Зеленский отметил важность укрепления позиций Украины за счет поставок оружия и участия стран-членов ЕС и НАТО в переговорном процессе.

Президент подчеркнул, что самым сложным может быть определение тем для переговоров, если Москва не захочет мира.