Об этом президент Украины сообщил во время брифинга после встречи с председателем Европейского Совета Антониу Коштой, передает 24 Канал.

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Ожидает ли Зеленский приглашения Украины в НАТО

Владимир Зеленский отметил, что 3 – 4 декабря будет заседание на уровне министров иностранных дел НАТО. По словам главы государства, он не знает, что там может быть.

Окно откроется, окно закроется. Уже столько было этих окон, если честно. Это зависит от партнеров. Они знают нашу позицию. Мы бы хотели бы рекомендации от министров иностранных дел, но иллюзий нет. Есть те же скептические страны,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты на сегодня входят в список этих государств.

Зеленский также отметил, что не знает, будет ли президент Джо Байден, действующий президент Соединенных Штатов, рекомендовать пригласить Украину в НАТО, но точно знает видение нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена, который настроен по этому вопросу более оптимистично.

"Но еще есть немецкая сторона, есть еще венгерская сторона. И поэтому только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", – отметил глава государства.

В то же время он отметил, что у Украины и Альянса это не последняя возможность по приглашению нашего государства в НАТО. По словам Зеленского, можно рассчитывать на следующие шаги, если есть политическая воля.

Есть два месяца у действующей власти Соединенных Штатов, они имеют влияние на тех немногих европейских скептиков относительно нашего будущего. Я лично не вижу никаких рисков (для мира после приглашения Украины в НАТО – 24 Канал), и большинство стран НАТО не видит никаких рисков от рекомендаций относительно положительного будущего членства Украины,

– отметил Зеленский.

Президент также акцентировал, что это даже не приглашение, а рекомендации министров иностранных дел относительно будущего приглашения Украины в НАТО.