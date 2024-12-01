Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на совместной встрече с Председателем Европейского Совета с представителями украинских СМИ в Киеве 1 декабря.

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К переговорам с Россией должны быть привлечены страны ЕС и НАТО

В таком случае России понадобится всего несколько лет, чтобы снова осуществить агрессию против Украины.

Если будет замороженный конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через 2 – 3 – 5 лет ... Я не знаю... это зависит не от нас... Он вернется и разрушит нас полностью и полностью. Он попытается нас разрушить,

– отметил президент Зеленский.

Он добавил, что до начала переговоров позиции Украины должны быть укреплены поддержкой партнеров. Важнейшим в этом остается поставка оружия.

"Самое важное, что было в нашем плане победы – это пакет оружия, включая хорошую, достаточную цифру, о дальнобойных ракетах, различные моменты, которые были прописаны. Это было в нашем плане, которым мы поделились не только с американскими партнерами, но и с европейскими", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что перед началом переговорного процесса нужно иметь его "повестку дня". А еще отметил, что за столом переговоров, кроме Украины и России, должны быть страны-члены Евросоюза и НАТО, потому что наше государство видит себя "как часть системы безопасности в этих союзах"

Однако, по словам президента, самым тяжелым может быть вопрос о чем договариваться, если Москва не захочет мира.