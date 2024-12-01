Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського на спільній зустрічі із Головою Європейської Ради із представниками українських ЗМІ у Києві 1 грудня.

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До переговорів з Росією мають бути залучені країни ЄС та НАТО

У такому випадку Росії знадобиться всього декілька років, щоб знову здійснити агресію проти України.

Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2 – 3 – 5 років... Я не знаю... це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати,

– зауважив президент Зеленський.

Він додав, що до початку переговорів позиції України повинні бути зміцнені підтримкою партнерів. Найважливішим у цьому залишається постачання зброї.

"Найважливіше, що було у нашому плані перемоги – це пакет зброї, включаючи хорошу, достатню цифру, про далекобійні ракети, різні моменти, які були прописані. Це було у нашому плані, яким ми поділилися не лише з американськими партнерами, а й з європейськими", – додав Зеленський.

Він також зауважив, що перед початком переговорного процесу потрібно мати його "порядок денний". А ще наголосив, що за столом переговорів, окрім України та Росії, повинні бути країни-члени Євросоюзу та НАТО, бо наша держава бачить себе "як частину безпекової системи у цих союзах"

Однак, за словами президента, найважчим може бути питання про що домовлятися, якщо Москва не захоче миру.