Про це президент України повідомив під час брифінгу після зустрічі з головою Європейської Ради Антоніу Коштою, передає 24 Канал.

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Чи очікує Зеленський запрошення України в НАТО

Володимир Зеленський наголосив, що 3 – 4 грудня буде засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО. За словами глави держави, він не знає, що там може бути.

Вікно відчиниться, вікно зачиниться. Вже стільки було цих вікон, якщо чесно. Це залежить від партнерів. Вони знають нашу позицію. Ми б хотіли б рекомендації від міністрів закордонних справ, але ілюзій немає. Є ті самі скептичні країни,

– сказав президент.

Він підкреслив, що Сполучені Штати на сьогодні входять у список цих держав.

Зеленський також наголосив, що не знає, чи буде президент Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів, рекомендувати запросити Україну в НАТО, але точно знає бачення нинішнього держсекретаря США Ентоні Блінкена, який налаштований щодо цього питання більш оптимістично.

"Але ще є німецька сторона, є ще угорська сторона. І тому тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами", – зауважив глава держави.

Водночас він наголосив, що в України та Альянсу це не остання можливість щодо запрошення нашої держави в НАТО. За словами Зеленського, можна розраховувати на наступні кроки, якщо є політична воля.

Є два місяці у чинної влади Сполучених Штатів, вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків щодо нашого майбутнього. Я особисто не бачу ніяких ризиків (для світу після запрошення України в НАТО – 24 Канал), і більшість країн НАТО не бачить ніяких ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України,

– зауважив Зеленський.

Президент також акцентував, що це навіть не запрошення, а рекомендації міністрів закордонних справ щодо майбутнього запрошення України в НАТО.