Про це президент України заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, повідомляє 24 Канал. За його словами, Україна не підтримує ідею замороженого конфлікту.

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Україна повинна бути готовою до переговорів з Росією

Він уточнив, що завершення війни можливе лише після початку переговорного процесу, але лише за умови зміцнення позиції України на міжнародній арені.

Коли журналісти питають про припинення війни, я кажу, що це буде лише залежати від початку завершення війни. Від початку переговорного процесу, де Україна вже буде зміцнена за допомогою партнерів,

— сказав він.

За словами президента, важливим кроком у цьому процесі є підготовка України до переговорів із сильним пакетом підтримки від партнерів, сучасна зброя та далекобійні ракети, що дозволять мати стратегічну перевагу на полі бою.

Зеленський наголосив, що Україна поділилася своїм планом з США та Європою, в тому числі щодо інтеграції в НАТО.

Це був наш план, яким ми поділилися не лише з американськими партнерами, але й з європейськими. У додаток до НАТО є декілька пунктів, які важливі, щоб мати сильну позицію для України,

— зазначив він.

Для переговорів з Росією Україні потрібна сильна підтримка

Президент додав, що переговори можуть початися лише коли Україна буде готова сісти за стіл з Росією, ЄС і НАТО. Особливу увагу Зеленський звернув на те, що найважчим питанням у будь-яких переговорах буде те, хто буде представляти Росію.

Він зауважив, що якщо Росія не захоче мирного вирішення конфлікту та не визнає Україну як незалежну країну — ніяких переговорів бути не може.

Найважче питання, яке нам треба буде вирішувати — особа, яка сидітиме навпроти — Росія. Якщо вони не захочуть миру, не захочуть бачити Україну в майбутньому незалежною країною, то про що можна домовлятися з такою особою,

— резюмував президент.

До того ж Зеленський наголосив на важливості зміцнення позицій України шляхом постачання зброї та участі країн-членів ЄС і НАТО в переговорному процесі.

Президент підкреслив, що найскладнішим може бути визначення тем для переговорів, якщо Москва не захоче миру.