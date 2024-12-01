Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Ограничения в разные часы будут действовать по-разному.

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Как будут выключать свет 2 декабря

В Укрэнерго отметили, что 2 декабря, время применения и объем ограничений будут применять как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 10:00 – две очереди отключений;

10:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощностей будут применять с 06:00 до 22:00.



Причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,

– отметили в Укрэнерго.

В компании также отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений по регионам можно узнавать на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

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