Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Обмеження у різні години будуть діяти по-різному.

До теми В Україні діють графіки відключень: яка ситуація в енергосистемі 1 грудня

Як будуть вимикати світло 2 грудня

В Укренерго зазначили, що 2 грудня, час застосування та обсяг обмежень будуть застосовувати як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.

Для побутових споживачів діятимуть наступні графіки:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 10:00 – дві черги відключень;

10:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужностей застосовуватимуть з 06:00 до 22:00.



Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,

– зазначили в Укренерго.

У компанії також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень по регіонах можна дізнаватися на сайтах чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Зверніть увагу! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією ми оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.