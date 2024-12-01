Российские паблики жалуются, что 30 ноября был нанесен ракетный удар по командному пункту 83 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ (в/ч 71289, Уссурийск) на территории Курской области, передает 24 Канал.

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Мощный разгром вражеских десантников

Пропагандисты рассказали, что удар был нанесен с применением РСЗО HIMARS.

В результате атаки, предварительно, погибли 12 военнослужащих, среди них – четверо офицеров, еще ранения получили 25 оккупантов.

Особенностью данного удара является тот факт, что он был нанесен во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады.

К слову, как отметили в Минобороны Украины, в ноябре Россия понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. За этот месяц погибли или получили ранения 46 тысяч военных.