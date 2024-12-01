Російські пабліки скаржаться, що 30 листопада було завдано ракетного удару по командному пункту 83 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Росії (в/ч 71289, Уссурійськ) на території Курської області, передає 24 Канал.

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Потужний розгром ворожих десатників

Пропагандисти розповіли, що удар було завдано із застосуванням РСЗВ HIMARS.

Внаслідок атаки, попередньо, загинули 12 військовослужбовців, серед них – четверо офіцерів, ще поранення зазнали 25 окупантів.

Особливістю цього удару є той факт, що його було завдано під час урочистого шикування з нагоди річниці утворення бригади.

До слова, як зазначили у Міноборони України, у листопаді Росія зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення. За цей цей місяць загинули або дістали поранення 46 тисяч військових.