Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Ноябрь 2024 года стал самым сокрушительным для российских оккупантов с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

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Рекорды потерь: в живой силе и технике

По данным Генерального штаба ВСУ, за месяц Россия потеряла 45 720 военных – это более трех условных мотострелковых дивизий.

Украинские воины в ноябре нанесли российской армии рекордные потери не только в живой силе, но и в технике, в частности:

2 030 оккупантов за сутки – самый высокий показатель потерь с февраля 2022 года.

307 уничтоженных танков – почти 10 танковых батальонов на сумму 450 миллионов долларов.

899 боевых бронированных машин – это условно четыре мотострелковые дивизии, стоимость которых превышает полмиллиарда долларов.

884 единицы артиллерии – эквивалент 49 артдивизионов, стоивших кремлю около 700 миллионов долларов.

Более 3 миллиардов долларов потерь за месяц

Совокупная стоимость уничтоженной и подбитой техники России в ноябре превысила 3 миллиарда долларов. Для сравнения, в сентябре и октябре эта сумма была меньше.

К слову, дрон 225 ОШБ зафиксировал одну из дорог в Курской области, которая стала ловушкой для российских войск. Поля заминированы, дорога пристреляна нашей артиллерией, а каждое движение россиян тщательно контролируется.