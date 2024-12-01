Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал 225 ОШБ. Соответствующие кадры там опубликовали в конце ноября.
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"Дорога смерти" для россиян на Курщине
Указывается, что дрон зафиксировал одну из дорог в Курской области России, которая стала ловушкой для войск страны-агрессора.
Поля заминированы, дорога пристреляна нашей артиллерией, а каждое их движение тщательно контролируется,
– говорится в сообщении.
Там заявили, что это пример того, как тактика и координация наших Сил Обороны создают критические условия для врага.
"Мы используем их уязвимость на максимум, а результат вы видите на видео", – добавили там.
"Черная миля" для российской армии на Курщине: смотрите видео
"Реальность для российской армии: "черная миля" на Курском направлении", – так подписали видео военные.