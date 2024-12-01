Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Нацгвардии Олекандра Пивненко. По словам военных, боевые машины пехоты были уничтожены, а остатки уцелевшей пехоты добили БпЛА и артиллерия.

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Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции

В Нацгвардии рассказали, что утром 30 ноября враг совершил неудачную попытку штурма позиций 13 бригады НГУ "Хартия" на Харьковщине.

Отмечается, что российские войска силами более взвода пехоты при поддержке трех единиц БМП-3 пытались атаковать подразделения украинских военных.

Благодаря организации системы разведки Силы обороны Украины в составе "Хартии" и 92 ОШБр заблаговременно обнаружили колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами,

– говорится в сообщении.

По словам военных, потери врага за утро составили 3 БМП, 29 погибших и 16 раненых.

К слову, ранее также стало известно, что россияне форсировали Оскол возле Масютовки и создали еще один плацдарм на Харьковщине. Аналитики DeepState сообщили, что оккупанты пытаются укрепиться южнее Двуречной.