Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Нацгвардії Олекандра Півненка. За словами військових, бойові машини піхоти були знищені, а рештки вцілілої піхоти добили БпЛА та артилерія.

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Окупанти намагалися штурмувати українські позиції

В Нацгвардії розповіли, що зранку 30 листопада ворог здійснив невдалу спробу штурму позицій 13 бригади НГУ "Хартія" на Харківщині.

Зазначається, що російські війська силами понад взводу піхоти за підтримки трьох одиниць БМП-3 намагалися атакувати підрозділи українських військових.

Завдяки організації системи розвідки Сили оборони України у складі "Хартії" та 92 ОШБр завчасно виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами,

– йдеться в повідомленні.

За словами військових, втрати ворога за ранок склали 3 БМП, 29 загиблих і 16 поранених.

До слова, раніше також стало відомо, що росіяни форсували Оскіл біля Масютівки та створили ще один плацдарм на Харківщині. Аналітики DeepState повідомили, що окупанти намагаються укріпитися південніше Дворічної.