Побратими загиблих 13 липня на Донбасі розвідників розповіли свою версію подій. Вона не збігається з офіційною, яку раніше озвучили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загибель розвідників на Донбасі: заява побратимів полеглих героїв

Звернення друзів і близьких нещодавно загиблих розвідників оприлюднив волонтер Роман Донік. Побратими медиків наголосили, що ЗМІ та соцмережами шириться неправдива та перекручена інформація про трагедію. За їхніми словами, ці повідомлення виправдовують не лише підступні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців.

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Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відеодокази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!

– зауважили вони.

Яку версію подій оприлюднили побратими (Увага! 18+ Заборонено читати людям зі слабкою психікою)

13 липня приблизно о 8 годині ранку група розвідників 137-го окремого батальйону морської піхоти виконувала антидиверсійне завдання в районі Зайцеве.

Першим пішов командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь (позивний "Мір"), другим – сержант Ярослав Журавель (позивний "Ярік"). Решта групи – на прикритті.

Опісля "Мір" наказав "Яріку" залишатись на безпечній відстані, а сам спробував просунутися запланованим маршрутом. Далі пролунав перший вибух, який відкинув командира на відстань у понад 4 метри, за ним одразу пролунав ще один вибух. У результаті "Мір" приземлився на іншу ділянку поблизу маршруту.

"Мір" встигнув сказати "Яріку" по рації, що йому відірвало ногу та він відключається. Насправді ж, окрім ноги, йому відірвало частину спини, поранило живіт, пах і задню частину черепу. Вижити після таких поранень не можливо. Тому і шансів на порятунок військового, на жаль, не було.

Зрештою "Ярік" пересвідчився, що "Мір" загинув. Тому вирішив повертатись на свої позиції, щоб повідомити про підрив командира. Витягувати тіло самотужки та без допомоги саперів було небезпечно, тому що місце підриву щільно заміновано.

Про інцидент за ліченні хвилини дізналося командування ЗСУ та Об’єднаних сил. Ті, зі свого боку, вирішили домовлятися противником про евакуацію тіла, але перемовини мали відбуватися з допомогою ОБСЄ та СЦКК.

Поки йшли перемовини, вилетів український дрон, який підтвердив наявність тіла та місце підриву. Коли ж сторони домовилися, вилетів ще один безпілотник. Однак, у той же час військові помітили і ворожий дрон, який зависнув над місцем виходу групи.

Приблизно о 14:00 група з 8 осіб (розвідники, сапери, представники СЦЦК) вирушила на евакуацію. Першим пішов "Ярік", бо він був єдиним, хто знав дорогу до тіла командира Красногрудя.

Щоправда тут, як наголошують побратими загиблих, відбулися речі, які намагаються приховати від суспільства:

– озброєна група евакуації: шестеро з восьми – озброєні, а два представники СЦКК зброї не мали.

– четверо з восьми були у білих чохлах і з написом "СЦЦК" на касках і бронежилетах: це "Ярік", один із саперів, що йшов одразу за ним, і два останніх з групи, представники "СЦЦК".

– група вирушила приблизно за 5 годин після загибелі командира, тому рацію, яка була в нього, могли забрати окупанти, але українських військових все одно випустили з раціями на тій самій прошивці, що мала і рація загиблого.

Група все ж наблизилася до тіла командира. Першим підійшов "Ярік". А в 7-8 метрах від тіла з кущів пролунав крик: "Какого ... вы здесь шастайте?", і відкрили стрілецький вогонь на ураження з трьох напрямків. "Ярік" отримав кульове поранення в ліву ногу, вище коліна, і впав на землю.

Не пересвідчившись, в якому стані перебував "Ярік", решта групи відійшла і повідомила командування, що "Ярік" загинув.

Пілот, почувши стрілянину, підійняв дрон, і той полетів на місце евакуації. Майже одразу безпілотник знайшов пораненого – "Ярік" був поруч з місцем, де його поранили.

На відео з дрону чітко видно, що поранений перебував неподалік тіла командира. Тому будь-яка спекуляція противника, що група евакуації опинилась не в тому місці, де було тіло, є звичайною брехнею, підкреслюють побратими. Також дрон зафіксував білий жилет і каску з написом "СЦЦК" на пораненому.

"Ярік" мав аптечку, тому самостійно зафіксував собі два турнікети на ногу: один – під пах, інший - нижче коліна. Все це є на відео з дрону.

Тим часом, пілот повідомив про побачене комбату, і після цього сформували ще одну групу для евакуації пораненого.

Цього разу група вийшла з медиком і без будь-яких видимих розпізнавальних знаків. Також вона мала рації з тією самою прошивкою.

Під час операції постійно зі старшим групи зв’язувався комбат, який випитував відстань до пораненого та обстановку. Потім він телефоном все це передав командуванню.

Крім того, медик взяв із собою на вихід смартфон, екшнкамеру (яка писла все, що відбувається майже з самого початку) та особисті документи. За совами побратимів, це є фатальною помилкою, яка коштувала зливом величезного обсягу секретної інформації.

У підсумку група евакуації та поранений почали рухатися один одному на зустріч, але по різні боки лісосмуги. Спочатку "Ярік" спробував встати на дві ноги, і йому це навіть вдалося. Більше того, він пройшов, спираючись на автомат, приблизно 50 метрів.

Потім знову почалася стрілянина, і "Ярік" змушеним був притиснутись до землі та повзти в бік українських позицій. "Ярік" проповз приблизно 250 метрів, водночас не кидаючи автомата. Його ліва нога тоді була залитою кров’ю.

У той момент медик наблизився до поранено на відстань у майже 30 метрів, і, можливо, навіть бачив пораненого. На відео зафіксовано, як "Ярік" дивиться у напрямку медика та маше рукою. Але в цей час бойовики прострілюють лісосмугу, і "Ярік" повинен спустись у балку, щоб сховатись від обстрілу. Український дрон тоді востаннє зафіксував пораненого.

Медик теж сховався від обстрілу в тій самій балці, але почав панікувати. Згодом чоловік почав бігти, але зачепив розтяжку та загинув на місці.

Побратими кажуть, висока вірогідність того, що це була протипіхотна осколкова міна на розтяжці. По-перше, цей тип міни є здатним пробити бронежилет і миттєво вбити людину. Також це пояснює, навіщо окупанти проводили розтин тіла, видаливши внутрішні органи та уламки забороненого типу мінування.

Після цього з боку ворожих позицій, в район підриву медика "прилетіло" дві гранати з ручного протитанкового гранатомету. Старший групи евакуації отримав контузію та відповз до точки виходу.

Далі ситуацію під свій контроль взяв президент Володимир Зеленський. І на місце подій прибули головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і один із представників Офісу Президента.

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Прикриття та спроби врятувати пораненого

Під вихід першої групи, яка йшла за тілом "Міра", віддали команду п ривести в бойову готовність всі сили та засоби батальйону та навестися на цілі. Команда була, але цілей ніхто не дав. Як підкреслюють побратими загиблих, розрахунки засобів вогневого ураження були готовими до роботи, але військові не знали, куди наводити.

Як підкреслюють побратими загиблих, розрахунки засобів вогневого ураження були готовими до роботи, але військові не знали, куди наводити. Під час другого виходу, вже за пораненим, один із вогневих засобів прикривав групу. Але решта розрахунків мовчала, не знаючи куди наводити. На переконання друзів і близьких загиблих, це говорить про те, що командування батальйону не орієнтувалося в місцевості та було нездатним організувати прикриття своїх людей.

На переконання друзів і близьких загиблих, це говорить про те, що командування батальйону не орієнтувалося в місцевості та було нездатним організувати прикриття своїх людей. Крім того, після відходу другої групи жоден з засобів вогневого ураження не працював, навіть стрілецька зброя. Тому історії про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком, кажуть побратими.

Тому історії про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком, кажуть побратими. Загалом із другої половині дня 13 липня та аж по 18 число в районі, де востаннє бачили пораненого ще живим, не було жодних обстрілів і спроб порятунку. Лише пілот дрону, майже безперервно, намагався відшукати пораненого. Але балка, в яку спустився поранений, – занадто густа. Тому дрон з тепловізором не допоміг.

Лише пілот дрону, майже безперервно, намагався відшукати пораненого. Але балка, в яку спустився поранений, – занадто густа. Тому дрон з тепловізором не допоміг. Після цього бойовики вільно розгулювали сірою зоною – у повний зріст і їх ніхто не чіпав. Вони спокійно забрали тіла загиблих українських воїнів і поділили трофеї. Жодних обстрілів із обох сторін не було.

Важливі моменти

Всі ці події відбувалися в 350 – 400 метрах від українських позицій. Річ у тім, що поранений самотужки подолав250 метрів і чекав на допомогу в 350 метрах від українських позицій.

За даними медекспертизи сержанта Журавля ("Яріка") поранили приблизно о 14:00 13 липня. А помер він від нестачі крові в період з 14-го по 16 липня. Тобто поранений чекав на допомогу, стікаючи кров‘ю, від 1 до 4 діб.

Щодо інформації про дві групи спецпризначенців, які приїхали до розташування батальйону та були готовими вийти за пораненим у будь-який момент, то її побратимам загиблих підтвердили з 3 джерел. Групи дійсно прибули на місце та чекали на наказ.

Водночас побратими підкреслили, що наказ на заборону будь-яких рятувально-пошукових операцій зв’язував руки спецпризначенцям.

Цікавою є й та деталь, що під час візиту Хомчака та представника ОПУ оголосили про нову точку розведення військ. Мовиться про район відповідальності 35-ї окремої бригади морської піхоти.

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