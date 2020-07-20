Проросійські бойовики 13 липня свідомо розстріляли гуманітарну місію під Зайцевим. З'явилося відео, що доводить навмисний обстріл окупантами українських медиків та військових.

Нові деталі та відео обстрілу опублікували в сюжеті "ТСН". Розстріл українців не був випадковим. Втім окупанти намагаються виправдовуватися, мовляв, стріляли по диверсантах.

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Нові деталі обстрілу окупантами українських медиків

О 9 ранку біля ворожих позицій підірвався командир групи розвідки Дмитро Красногрудь. Бойовики дозволили забрати тіло загиблого і гарантували безпеку.

Олег, морський піхотинець і учасник пошукової групи розповів журналістам, що вони вже підійшли до тіла, коли з кущів неподалік від них пролунав крик, а потім відкрився шквальний вогонь.

Гатили з трьох боків, не даючи вийти. Група відступила, але згодом повернулася за пораненими.

На кадрах з дрона видно, як важко поранений чоловік у білому шоломі та білому жилеті намагається відповзти в укриття.

На хлопцях були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов'язки на руках. Це була головна умова, за якої бойовики погодилися надати режим тиші. Тобто вони знали, хто і коли до них підійде,

– мовиться в сюжеті.

Дивіться відео розстрілу медиків з сюжету журналістів:

Що відомо про розстріл медиків на Донбасі

13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського військового під селом Зайцеве.

Під час обстрілу один з військових зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.

У цю мить бойовики знову почали обстріл, під яким і загинув Ілін.

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування справи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем розслідування вбивства Іліна.

розслідування вбивства Іліна. Євросоюз, США та міжнародні організації засудили цинічний розстріл бойовиками українських медиків.

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