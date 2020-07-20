Розстріл українських медиків під Зайцевим: з'явились нові деталі та відео 18+
Проросійські бойовики 13 липня свідомо розстріляли гуманітарну місію під Зайцевим. З'явилося відео, що доводить навмисний обстріл окупантами українських медиків та військових.
Нові деталі та відео обстрілу опублікували в сюжеті "ТСН". Розстріл українців не був випадковим. Втім окупанти намагаються виправдовуватися, мовляв, стріляли по диверсантах.
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Нові деталі обстрілу окупантами українських медиків
- О 9 ранку біля ворожих позицій підірвався командир групи розвідки Дмитро Красногрудь. Бойовики дозволили забрати тіло загиблого і гарантували безпеку.
- Олег, морський піхотинець і учасник пошукової групи розповів журналістам, що вони вже підійшли до тіла, коли з кущів неподалік від них пролунав крик, а потім відкрився шквальний вогонь.
- Гатили з трьох боків, не даючи вийти. Група відступила, але згодом повернулася за пораненими.
На кадрах з дрона видно, як важко поранений чоловік у білому шоломі та білому жилеті намагається відповзти в укриття.
На хлопцях були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов'язки на руках. Це була головна умова, за якої бойовики погодилися надати режим тиші. Тобто вони знали, хто і коли до них підійде,
– мовиться в сюжеті.
Дивіться відео розстрілу медиків з сюжету журналістів:
Що відомо про розстріл медиків на Донбасі
- 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського військового під селом Зайцеве.
- Під час обстрілу один з військових зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.
- У цю мить бойовики знову почали обстріл, під яким і загинув Ілін.
- Прокуратура Донецької області розпочала розслідування справи.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем розслідування вбивства Іліна.
- Євросоюз, США та міжнародні організації засудили цинічний розстріл бойовиками українських медиків.
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