Неідентифіковане тіло передали українській стороні у "сірій зоні". Загиблий може бути військовим медиком Миколою Іліним. Іліна вбили бойовики 13 липня – під час евакуаційної операції поблизу Зайцевого.

У лікарні проведуть ДНК-експертизу

Тіло загиблого військового перевезли на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Мар'їнка". У лікарні проведуть ДНК-ідентифікацію. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Що відомо про загибель Миколи Іліна