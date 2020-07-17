Бойовики передали українцям тіло: загиблий може бути медиком Іліним
Неідентифіковане тіло передали українській стороні у "сірій зоні". Загиблий може бути військовим медиком Миколою Іліним. Іліна вбили бойовики 13 липня – під час евакуаційної операції поблизу Зайцевого.
У лікарні проведуть ДНК-експертизу
Тіло загиблого військового перевезли на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Мар'їнка". У лікарні проведуть ДНК-ідентифікацію. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
До теми У нього була особлива любов до України, – друг загиблого на Донбасі медика Іліна
Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Що відомо про загибель Миколи Іліна
- 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського військового під селом Зайцеве.
- Під час обстрілу один з військових зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.
- У цю мить бойовики знову почали обстріл, під яким і загинув Ілін.
- Прокуратура Донецької області розпочала розслідування справи.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем розслідування вбивства Іліна та поранення бійців під час евакуації тіла загиблого.
- Проросійські бойовики 17 липня заявили, що нібито знайшли тіло Миколи Іліна.
- У МЗС Естонії раніше заявили, що поки українська влада офіційно не підтвердила загибель громадянина Естонії в зоні ООС.