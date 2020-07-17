У нього була особлива любов до України, – друг загиблого на Донбасі медика Іліна
Загиблий на Донбасі військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець" мріяв про майбутнє без війни. Він хотів одружитися з українкою та часто згадував Таллін. В разі смерті просив товаришів розвіяти його прах нал Білоруссю, Естонією та Україною.
Про білоруський період
Про Миколу Іліна, який віддав своє життя за Україну, розповів його близький друг Максим Пчєлов в інтерв’ю Delfi.
Актуально "Україні потрібно відстоювати свій голос": останнє інтерв’ю вбитого медика Іліна
Він зауважив, що з Миколою познайомився у 2006 році. Це було навесні, коли в Мінську якраз проходила опозиційна акція протесту, в якій він брав участь. Там Миколу жорстоко побили, після чого він потрапив до лікарні.
Після цього Ілін утік до Києва, напевно, через Росію. У Києві проходила акція на підтримку білорусів, він взяв у ній участь. Ось там ми і познайомилися,
– пригадав Пчєлов.
З Миколою вони однолітки, обидва 1984 року народження.
За словами Пчєлова, Ілін переїхав до Таллінна, щоб отримати політичний притулок. Після цього друзі на деякий час втратили зв'язок, відновити який вдалося у 2014 році.
Український період
"Коли на Україну напала Росія, він мені подзвонив, після чого ми зв'язалися через фейсбук. Він цікавився, що у нас відбувається, описував, яка ситуація в Естонії, в Таллінні ", – згадує Пчєлов.
Микола Ілін / Фото Delfi
У 2018 році він знову вийшов на контакт: заявив, що збирається їхати до Києва. З листування стало ясно, що він збирається в зону бойових дій.
За словами Пчєлова, його друга сильно турбувало те, що відбувається на Донбасі.
Росія проникає в усі пострадянські країни і не дає спокою ні вам, прибалтам, ні нам, українцям. Про білорусів я взагалі мовчу. Миколу це дуже сильно дратувало, тому він боровся,
– розповів товариш.
Пчєлов додав, що Ілін не хотів "стріляти та вбивати", а тому вивчився на медика. Друг "Естонця" розповів, що той сам розробляв методички та посібники для солдатів, збирав їх за власною ініціативою в групи та навчав.
Його мета була, щоб кожен солдат умів сам себе врятувати. Він розповідав, яку потрібно мати аптечку, яке спорядження, як надати допомогу,
– додав товариш Іліна.
Що ще розповів товариш про Миколу Іліна:
- В Іліна був контракт зі Збройними силами України. Водночас він мріяв про майбутнє, не пов'язане з війною.
- Ілін хотів одружитися з українкою. Взагалі у нього була особлива любов до України, однак, він часто згадував про Таллінн.
- Пчєлов зазначив, що Ілін заповідав кремувати себе та розвіяти прах над Україною, Білоруссю та Естонією. Наразі друг чекає, коли тіло товариша передадуть українській стороні.
Загиблий на Донбасі медик Микола Ілін / Фото Delfi
Що відомо про загибель медика Іліна на Донбасі:
- 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського військового під селом Зайцеве.
- Під час обстрілу один з військових зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.
- У цю мить бойовики знову почали обстріл, під яким і загинув Ілін.
- Прокуратура Донецької області розпочала розслідування справи.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем розслідування вбивства Іліна та поранення бійців під час евакуації тіла загиблого..
- Проросійські бойовики 17 липня заявили, що нібито знайшли тіло Миколи Іліна.
- У МЗС Естонії раніше заявили, що поки українська влада офіційно не підтвердила загибель громадянина Естонії в зоні ООС.