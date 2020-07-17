Загиблий на Донбасі військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець" мріяв про майбутнє без війни. Він хотів одружитися з українкою та часто згадував Таллін. В разі смерті просив товаришів розвіяти його прах нал Білоруссю, Естонією та Україною.

Про білоруський період

Про Миколу Іліна, який віддав своє життя за Україну, розповів його близький друг Максим Пчєлов в інтерв’ю Delfi.

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Він зауважив, що з Миколою познайомився у 2006 році. Це було навесні, коли в Мінську якраз проходила опозиційна акція протесту, в якій він брав участь. Там Миколу жорстоко побили, після чого він потрапив до лікарні.

Після цього Ілін утік до Києва, напевно, через Росію. У Києві проходила акція на підтримку білорусів, він взяв у ній участь. Ось там ми і познайомилися,

– пригадав Пчєлов.

З Миколою вони однолітки, обидва 1984 року народження.

За словами Пчєлова, Ілін переїхав до Таллінна, щоб отримати політичний притулок. Після цього друзі на деякий час втратили зв'язок, відновити який вдалося у 2014 році.

Український період

"Коли на Україну напала Росія, він мені подзвонив, після чого ми зв'язалися через фейсбук. Він цікавився, що у нас відбувається, описував, яка ситуація в Естонії, в Таллінні ", – згадує Пчєлов.



Микола Ілін / Фото Delfi

У 2018 році він знову вийшов на контакт: заявив, що збирається їхати до Києва. З листування стало ясно, що він збирається в зону бойових дій.

За словами Пчєлова, його друга сильно турбувало те, що відбувається на Донбасі.

Росія проникає в усі пострадянські країни і не дає спокою ні вам, прибалтам, ні нам, українцям. Про білорусів я взагалі мовчу. Миколу це дуже сильно дратувало, тому він боровся,

– розповів товариш.

Пчєлов додав, що Ілін не хотів "стріляти та вбивати", а тому вивчився на медика. Друг "Естонця" розповів, що той сам розробляв методички та посібники для солдатів, збирав їх за власною ініціативою в групи та навчав.

Його мета була, щоб кожен солдат умів сам себе врятувати. Він розповідав, яку потрібно мати аптечку, яке спорядження, як надати допомогу,

– додав товариш Іліна.

Що ще розповів товариш про Миколу Іліна:

В Іліна був контракт зі Збройними силами України. Водночас він мріяв про майбутнє, не пов'язане з війною.

Ілін хотів одружитися з українкою. Взагалі у нього була особлива любов до України, однак, він часто згадував про Таллінн.

Пчєлов зазначив, що Ілін заповідав кремувати себе та розвіяти прах над Україною, Білоруссю та Естонією. Наразі друг чекає, коли тіло товариша передадуть українській стороні.



Загиблий на Донбасі медик Микола Ілін / Фото Delfi

Що відомо про загибель медика Іліна на Донбасі: