Погибший на Донбассе военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец" мечтал о будущем без войны. Он хотел жениться на украинке и часто вспоминал Таллин. В случае смерти просил товарищей развеять его прах над Беларусью, Эстонией и Украиной.

О белорусском периоде

О Николае Илине, который отдал свою жизнь за Украину, рассказал его близкий друг Максим Пчелов в интервью Delfi.

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Он отметил, что с Николаем познакомился в 2006 году. Это было весной, когда в Минске как раз проходила оппозиционная акция протеста, в которой он принимал участие. Там Николая жестоко избили, после чего он попал в больницу.

После этого Илин бежал в Киев, наверное, через Россию. В Киеве проходила акция в поддержку белорусов, он принял в ней участие. Вот там мы и познакомились,

– вспомнил Пчелов.

С Николаем они сверстники, оба 1984 года рождения.

По словам Пчелова, Илин переехал в Таллинн, чтобы получить политическое убежище. После этого друзья на некоторое время потеряли связь, восстановить которую удалось в 2014 году.

Украинский период

"Когда на Украину напала Россия, он мне позвонил, после чего мы связались через фейсбук. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне", – вспоминает Пчелов.

Николай Илин / Фото Delfi

В 2018 году он вышел на контакт: заявил, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий.

По словам Пчелова, его друга сильно беспокоило то, что происходит на Донбассе.

Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. О белорусах я вообще молчу. Николая это очень сильно раздражало, поэтому он боролся,

– рассказал товарищ.

Пчелов добавил, что Илин не хотел "стрелять и убивать", а потому выучился на медика. Друг "Эстонца" рассказал, что он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы и учил.

Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь,

– добавил товарищ Илина.

Что еще рассказал товарищ о Николае Илине:

У Илина был контракт с Вооруженными силами Украины. В то же время он мечтал о будущем, не связанном с войной.

Илин хотел жениться на украинке. Вообще у него была особая любовь к Украине, однако, он часто вспоминал о Таллинне.

Пчелов отметил, что Илин завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Беларусью и Эстонией. Сейчас друг ждет, когда тело товарища передадут украинской стороне.

Погибший на Донбассе медик Николай Илин / Фото Delfi

Что известно о гибели медика Илина на Донбассе: