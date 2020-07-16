Загиблий на Донбасі військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець" перед смертю встиг дати інтерв'ю, в якому дав напуття українцям. Нагадаємо, лікар загинув під обстрілами бойовиків, коли намагався винести з поля бою тіло пораненого військового.

Ілін розповів, що українцям не потрібно спиратися на Росію, а треба відстоювати свій погляд і свій шлях. Інтерв’ю військовий медик дав "2+2".

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"Естонець" про дружбу з Росією

Якщо ми подивимося на історію, то чим закінчувалися всі спроби дружити з Росією? Україні потрібно відстоювати свій голос,

– сказав Ілін.

Він додав, що Україні потрібно більше говорити про це, розвивати армію, більше інтегрувати стандарти НАТО. Треба готувати людей, які прийдуть на зміну тим, що були до цього.

"Тому що армія ніколи не стоїть на місці. Вона завжди повинна розвиватися. Якщо вона не розвивається, вона відступає", – додав медик.

Порівняння України з Естонією

Зазначимо, що Ілін народився в Естонії та був громадянином цієї країни. Тож він розповів, що в цій країні до часу російської агресії в Україні ніколи не урізали військовий бюджет. При цьому країни-сусідки Естонії урізали фінансування і гадали, що чинять правильно.

Але тільки-но почалася війна Росії з Україною, всі зрозуміли, що вони зробили велику помилку і почали відроджувати свої армії та знову нарощувати бюджети. Разом з цим зрозуміли, що втратили багато часу, розповів медик.

Знову ж таки, Україна показала, що можна воювати з Росією, ефективно воювати, і Росія так само зрозуміла, що Україну не так легко заграбастати,

– наголосив він.

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Чому вирішив піти в українську піхоту

"Естонець" розповів, що З Україною в нього було пов'язано дуже багато.

У мене тут багато друзів. І коли почалася війна в 2014-му, я дуже сильно підтримував Україну. І в Естонії, звідки я приїхав, теж підтримують Україну, тому що у нас дуже схожа історія,

– пояснив медик.

"Сам по національності я етнічний білорус і громадянин Естонії. Але для мене українська війна – це не просто українська війна, це війна в першу чергу за справедливість. Тому що наші країни дуже схожі", – резюмував він.

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