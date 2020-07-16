Погибший на Донбассе военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец" перед смертью успел дать интервью, в котором дал напутствие украинцам. Напомним, врач погиб под обстрелами боевиков, когда пытался вынести с поля боя тело раненого военного.

Илин рассказал, что украинцам не нужно опираться на Россию, а надо отстаивать свой взгляд и свой путь. Интервью военный медик дал "2+2".

Читайте также Убийство военного медика под Горловкой: что нужно знать о преступлении и его последствиях

"Эстонец" о дружбе с Россией

Если мы посмотрим на историю, то чем заканчивались все попытки дружить с Россией? Украине нужно отстаивать свой голос,

– сказал Илин.

Он добавил, что Украине нужно больше говорить об этом, развивать армию, больше интегрировать стандарты НАТО. Надо готовить людей, которые придут на смену тем, что были до этого.

"Потому что армия никогда не стоит на месте. Она всегда должна развиваться. Если она не развивается, она отступает", – добавил медик.

Сравнение Украины с Эстонией

Отметим, что Илин родился в Эстонии и был гражданином этой страны. Поэтому он рассказал, что в этой стране до времени российской агрессии в Украине никогда не урезали военный бюджет. При этом страны-соседки Эстонии урезали финансирование и думали, что поступают правильно.

Но только началась война России с Украиной, все поняли, что они сделали большую ошибку и начали возрождать свои армии и снова наращивать бюджеты. Вместе с этим поняли, что потеряли много времени, рассказал медик.

Опять же, Украина показала, что можно воевать с Россией, эффективно воевать, и Россия так же поняла, что Украину не так легко заполучить,

– подчеркнул он.

К теме Россия должна взять на себя ответственность за убийство медика Николая Илина, – ЕС

Почему решил пойти в украинском пехоту

"Эстонец" рассказал, что с Украиной у него было связано очень много.

У меня здесь много друзей. И когда началась война в 2014-м, я очень сильно поддерживал Украину. И в Эстонии, откуда я приехал, тоже поддерживают Украину, потому что у нас очень похожая история,

– пояснил медик.

"Сам по национальности я этнический белорус и гражданин Эстонии. Но для меня украинская война – это не просто украинская война, это война в первую очередь за справедливость. Потому что наши страны очень похожи", – резюмировал он.

Что известно об убийстве Николая Илина на Донбассе