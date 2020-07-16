В Євросоюзі заявили, що обстріл військових медиків підконтрольними РФ бойовиками є порушенням мінських домовленостей. Росія має взяти на себе відповідальність за вбивство Миколи Іліна.

ЄС засудило вбивство військового медика на Донбасі

Припинення вогню на Донбасі та повне виконання сторонами своїх зобов'язань є нагальною потребою, зазначили у твіттері представництва Євросоюзу в Україні.

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Ескалація насильства, зокрема вбивство військового медика, є порушенням мінських угод, домовленостей саміту в Нормандії та міжнародного гуманітарного права,

– йдеться в заяві.

Росія повинна взяти на себе відповідальність

Крім того, речниця представництва ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі у коментарі "Радіо Свобода" наголосила, що загиблий медик лише намагався евакуювати тіло іншого загиблого військового.

За її словами, слід продемонструвати максимальну стриманість, щоб деескалувати ситуацію та відновити повагу до міжнародного гуманітарного права.

Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використає вплив на збройні угруповання, які підтримує, виконає свої зобов’язання за мінськими угодами,

– зазначила Массралі.

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського військового під селом Зайцеве.

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Вбивство військового медика на Донбасі: деталі