Росія має взяти на себе відповідальність за вбивство медика Миколи Іліна, – ЄС
В Євросоюзі заявили, що обстріл військових медиків підконтрольними РФ бойовиками є порушенням мінських домовленостей. Росія має взяти на себе відповідальність за вбивство Миколи Іліна.
ЄС засудило вбивство військового медика на Донбасі
Припинення вогню на Донбасі та повне виконання сторонами своїх зобов'язань є нагальною потребою, зазначили у твіттері представництва Євросоюзу в Україні.
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Ескалація насильства, зокрема вбивство військового медика, є порушенням мінських угод, домовленостей саміту в Нормандії та міжнародного гуманітарного права,
– йдеться в заяві.
Росія повинна взяти на себе відповідальність
Крім того, речниця представництва ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі у коментарі "Радіо Свобода" наголосила, що загиблий медик лише намагався евакуювати тіло іншого загиблого військового.
За її словами, слід продемонструвати максимальну стриманість, щоб деескалувати ситуацію та відновити повагу до міжнародного гуманітарного права.
Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використає вплив на збройні угруповання, які підтримує, виконає свої зобов’язання за мінськими угодами,
– зазначила Массралі.
Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського військового під селом Зайцеве.
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Вбивство військового медика на Донбасі: деталі
- Тіло вбитого бійця мала забрати група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками, яка отримала підтвердження режиму тиші.
- Однак російські окупанти влаштували підлу провокацію, відкривши по українській групі вогонь на ураження зі стрілецької зброї.
- Згодом група відійшла, але один з військових зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.
- У цю мить бойовики знову почали обстріл. Внаслідок підступного обстрілу окупантів український медик загинув.
- Прокуратура Донецької області уже розпочала розслідування справи.
- Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем розслідування вбивства військового медика та поранення бійців під час евакуації тіла загиблого у районі Зайцевого на Донбасі.