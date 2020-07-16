В Евросоюзе заявили, что обстрел военных медиков подконтрольными РФ боевиками является нарушением минских соглашений. Россия должна взять на себя ответственность за убийство Николая Илина.

ЕС осудил убийство военного медика на Донбассе

Прекращение огня на Донбассе и полное выполнение сторонами своих обязательств является насущной необходимостью, отметили в твиттере представительства Евросоюза в Украине.

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Эскалация насилия, в том числе убийство военного медика, нарушение минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права,

– говорится в заявлении.

Россия должна взять на себя ответственность

Кроме того, пресс-секретарь представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии "Радио Свобода" отметила, что погибший медик лишь пытался эвакуировать тело другого погибшего военного.

По ее словам, следует продемонстрировать максимальную сдержанность, чтобы деэскалировать ситуацию и восстановить уважение международного гуманитарного права.

Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, выполнит свои обязательства по минским соглашениям,

– отметила Массрали.

Напомним, 13 июля пророссийские боевики обстреляли группу украинских военных, которые должны были эвакуировать тело украинского военного под селом Зайцево.

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Убийство военного медика на Донбассе: детали