Неидентифицированное тело передали украинской стороне в "серой зоне". Погибший может быть военным медиком Николаем Илиным. Илина убили боевики 13 июля – во время эвакуационной операции вблизи Зайцево.

В больнице проведут ДНК-экспертизу

Тело погибшего военнослужащего перевезли на подконтрольную Украины территорию через КПВВ "Марьинка". В больнице проведут ДНК-идентификацию. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

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Подтверждений того, что это – военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Что известно о гибели Николая Илина