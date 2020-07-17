Боевики передали украинцам тело: погибший может быть медиком Илиным
Неидентифицированное тело передали украинской стороне в "серой зоне". Погибший может быть военным медиком Николаем Илиным. Илина убили боевики 13 июля – во время эвакуационной операции вблизи Зайцево.
В больнице проведут ДНК-экспертизу
Тело погибшего военнослужащего перевезли на подконтрольную Украины территорию через КПВВ "Марьинка". В больнице проведут ДНК-идентификацию. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.
К теме У него была особая любовь к Украине, – друг погибшего на Донбассе медика Илина
Подтверждений того, что это – военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Что известно о гибели Николая Илина
- 13 июля пророссийские боевики обстреляли группу украинских военных, которые должны были эвакуировать тело украинского военнослужащего под селом Зайцево.
- Во время обстрела один из военнослужащих получил ранение. Военный медик Николай Илин поспешил ему на помощь.
- В этот момент боевики вновь начали обстрел, во время которого и погиб Илин.
- Прокуратура Донецкой области начала расследование дела.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем расследование убийства Илина и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего.
- Пророссийские боевики 17 июля заявили, что якобы нашли тело Николая Илина.
- В МИД Эстонии ранее заявили, что пока что украинская власть официально не подтвердила гибель гражданина Эстонии в зоне ООС.