Расстрел украинских медиков под Зайцевым: появились новые детали и видео 18+
Пророссийские боевики 13 июля сознательно расстреляли гуманитарную миссию под Зайцевым. Появилось видео, доказывающее преднамеренный обстрел оккупантами украинских медиков и военных.
Новые детали и видео обстрела опубликовали в сюжете "ТСН". Расстрел украинцев не был случайным. Впрочем оккупанты пытаются оправдываться, мол, стреляли по диверсантам.
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Новые детали обстрела оккупантами украинских медиков
- В 9 утра возле вражеских позиций подорвался командир группы разведки Дмитрий Красногрудь. Боевики разрешили забрать тело погибшего и гарантировали безопасность.
- Олег, морской пехотинец и участник поисковой группы рассказал журналистам, что они уже подошли к телу, когда из кустов недалеко от них раздался крик, а потом открылся шквальный огонь.
- Били с трех сторон, не давая выйти. Группа отступила, но впоследствии вернулась за ранеными.
На кадрах с дрона видно, как тяжело раненный мужчина в белом шлеме и белом жилете пытается отползти в укрытие.
На ребятах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках. Это было главное условие, при котором боевики согласились предоставить режим тишины. То есть они знали, кто и когда к ним подойдет,
– говорится в сюжете.
Смотрите видео расстрела медиков из сюжета журналистов:
Что известно о расстреле медиков на Донбассе
- 13 июля пророссийские боевики обстреляли группу украинских военных, которые должны были эвакуировать тело украинского военного под селом Зайцево.
- Во время обстрела один из военных получил ранение. Военный медик Николай Илин поспешил ему на помощь.
- В этот момент боевики вновь начали обстрел, под которым и погиб Илин.
- Прокуратура Донецкой области начала расследование дела.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем расследование убийства Илина.
- Евросоюз, США и международные организации осудили циничный расстрел боевиками украинских медиков.
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