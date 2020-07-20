Пророссийские боевики 13 июля сознательно расстреляли гуманитарную миссию под Зайцевым. Появилось видео, доказывающее преднамеренный обстрел оккупантами украинских медиков и военных.

Новые детали и видео обстрела опубликовали в сюжете "ТСН". Расстрел украинцев не был случайным. Впрочем оккупанты пытаются оправдываться, мол, стреляли по диверсантам.

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Новые детали обстрела оккупантами украинских медиков

В 9 утра возле вражеских позиций подорвался командир группы разведки Дмитрий Красногрудь. Боевики разрешили забрать тело погибшего и гарантировали безопасность.

Олег, морской пехотинец и участник поисковой группы рассказал журналистам, что они уже подошли к телу, когда из кустов недалеко от них раздался крик, а потом открылся шквальный огонь.

Били с трех сторон, не давая выйти. Группа отступила, но впоследствии вернулась за ранеными.

На кадрах с дрона видно, как тяжело раненный мужчина в белом шлеме и белом жилете пытается отползти в укрытие.

На ребятах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках. Это было главное условие, при котором боевики согласились предоставить режим тишины. То есть они знали, кто и когда к ним подойдет,

– говорится в сюжете.

Смотрите видео расстрела медиков из сюжета журналистов:

Что известно о расстреле медиков на Донбассе

13 июля пророссийские боевики обстреляли группу украинских военных, которые должны были эвакуировать тело украинского военного под селом Зайцево.

Во время обстрела один из военных получил ранение. Военный медик Николай Илин поспешил ему на помощь.

В этот момент боевики вновь начали обстрел, под которым и погиб Илин.

Прокуратура Донецкой области начала расследование дела.

Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем расследование убийства Илина.

расследование убийства Илина. Евросоюз, США и международные организации осудили циничный расстрел боевиками украинских медиков.

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