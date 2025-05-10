Зауважимо, що тепер не обов’язково проходити медогляд, а на облік можна встати через застосунок Резерв+. Водночас за порушення постановки на облік передбачений штраф до 25,5 тисяч гривень, передає 24 Канал.

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Коли і де можна встати на військовий облік

Всі юнаки в Україні, якими виповниться 17, повинні стати на первинний військовий облік у ТЦК та СП. Приписка до призовної дільниці не означає мобілізацію, але без цього документа не вдасться вступити до вишу чи оформити базові держпослуги.

Стати на військовий облік повинні всі чоловіки віком від 16 до 25 років, якщо у них немає підстав для виключення. Після цього юнака приписують до призовної дільниці, а його дані вносять до реєстру "Оберіг".

Зверніть увагу! Приписка не означає автоматичну мобілізацію, адже призвати до армії особу можуть лише після досягнення 25 років.

У 2025 році постановка на облік триває з 1 січня до 31 липня. Юнаків, яким цьогоріч виповниться 17, мають повідомити про це в школі.

Школярі можуть стати на облік у ТЦК за місцем навчання чи проживання. Також це можна зробити онлайн через застосунок Резерв+. Нею зможуть скористатися навіть ті, хто наразі перебуває за кордоном.

Іноді школи централізовано направляють учнів до військкоматів, проте це не є обов’язковим – юнак може стати на облік онлайн через Резерв+ або самостійно прийти до ТЦК до 31 липня.

Важливо! Якщо не прописатися до призовної дільниці вчасно, можна отримати штраф за порушення правил військового обліку на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Проте не каратимуть тих, хто не зміг стати на облік з поважних причин:

хворобу;

перешкоду стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованій території або території, де ведуться активні бойові дії;

інші обставини, які завадили стати на облік (якщо хлопець зможе їх документально підтвердити).

Окрім школярів, на облік до 25 років мають стати й інші категорії:

ті, хто переїхали на нове місце проживання до іншого міста, селища або села (зокрема з-за кордону);

ті, хто отримали українське громадянство;

ті, хто закінчили відбувати покарання у в'язниці;

ті, кого відрахували із військових навчальних закладів;

ті, хто не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Які документи необхідні, щоб стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік призовників, потрібно звернутися до ТЦК із пакетом документів:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади з інформацією про зареєстроване місце проживання;

свідоцтво про народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ про освіту;

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

довідка з місця навчання або роботи (за наявності);

4 фотокартки розміром 35х45.

Після подачі заяви про взяття на облік юнакові заводять особову справу та вносять дані до реєстру "Оберіг".

Раніше у ТЦК одразу проводили медогляд для визначення придатності до служби, але тепер ця процедура не є обов’язковою. ВЛК потрібно буде пройти у 25 років, коли чоловік стане підлягати мобілізації, або раніше, якщо він добровільно вирішить піти до війська.

Що таке приписне посвідчення і для чого воно потрібне

Після того, як школяр стане призовником, йому нададуть перший військово-обліковий документ – посвідчення про приписку до призовної дільниці. Під час воєнного стану цей документ потрібно носити з собою або мати його в електронному вигляді через додаток Резерв+.

Представники ТЦК, поліцейські або прикордонники можуть попросити показати приписне посвідчення. Крім того, цей документ необхідний для вступу до вишу, працевлаштування чи перетину кордону.

Який правил повинен дотримуватися призовник

Після того, як юнака ставлять на облік, йому зазвичай пояснюють його права та обов'язки, яких він має дотримуватися, як призовник.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, усі військовозобов'язані, призовники та резервісти повинні:

після того, як переїжджають на нове місце проживання (в іншу область, район, громаду), за три дні до виїзду знятися з обліку на минулому місці і упродовж семи днів після прибуття стати на облік у новому;

приходити до ТЦК та СП у вказаний термін, якщо їм вручать повістку (на уточнення облікових даних, проходження ВЛК, мобілізаційне розпорядження);

проходити медичний огляд, якщо так вирішить комісія з питань військового обліку, комісія з направлення на проходження базової військової служби або військово-лікарська комісія;

проходити підготовку до військової служби, військову службу, виконувати військовий обов'язок у запасі або проходити службу у військовому резерві;

не рідше одного разу на п'ять років звіряти свої персональні дані з даними, які є у ТЦК та СП (у реєстрі "Оберіг");

упродовж семи днів повідомляти ТЦК та СП, якщо змінилися якісь із персональних даних, які є у реєстрі;

за потреби надавати ТЦК та СП документи, які підтверджують право на відстрочку від служби під час мобілізації;

негайно повідомити ТЦК та СП, якщо втратять військово-обліковий документ.

Чи можуть школярі та студенти виїжджати за кордон

До того, як юнакові виповниться 18 років, він може вільно виїжджати за кордон, якщо має приписне посвідчення. Під час виїзду з України призовників не знімають з обліку, і їхні дані залишаються в реєстрі "Оберіг".

Раніше чоловікам старше 18 років забороняли перетинати кордон навіть для навчання в іншій країні. Однак на початку квітня 2024 року уряд ухвалив рішення, згідно з яким студенти віком від 18 до 22 років тепер можуть брати участь в програмах академічної мобільності і упродовж семестру вчитися за кордоном.