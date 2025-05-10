Заметим, что теперь не обязательно проходить медосмотр, а на учет можно встать через приложение Резерв+. В то же время за нарушение постановки на учет предусмотрен штраф до 25,5 тысяч гривен, передает 24 Канал.

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Когда и где можно встать на воинский учет

Все юноши в Украине, которым исполнится 17, должны стать на первичный воинский учет в ТЦК и СП. Приписка к призывному участку не означает мобилизацию, но без этого документа не удастся поступить в вуз или оформить базовые госуслуги.

Стать на воинский учет должны все мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, если у них нет оснований для исключения. После этого юношу приписывают к призывному участку, а его данные вносят в реестр "Оберіг".

Обратите внимание! Приписка не означает автоматическую мобилизацию, ведь призвать в армию человека могут только по достижении 25 лет.

В 2025 году постановка на учет длится с 1 января по 31 июля. Юношей, которым в этом году исполнится 17, должны сообщить об этом в школе.

Школьники могут стать на учет в ТЦК по месту учебы или проживания. Также это можно сделать онлайн через приложение Резерв+. Ею смогут воспользоваться даже те, кто сейчас находится за рубежом.

Иногда школы централизованно направляют учеников в военкоматы, однако это не является обязательным – юноша может стать на учет онлайн через Резерв+ или самостоятельно прийти в ТЦК до 31 июля.

Важно! Если не прописаться на призывной участок вовремя, можно получить штраф за нарушение правил воинского учета на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Однако не будут наказывать тех, кто не смог стать на учет по уважительным причинам:

болезнь;

препятствие стихийного характера;

пребывание на временно оккупированной территории или территории, где ведутся активные боевые действия;

другие обстоятельства, которые помешали стать на учет (если парень сможет их документально подтвердить).

Кроме школьников, на учет до 25 лет должны стать и другие категории:

те, кто переехали на новое место жительства в другой город, поселка или села (в частности из-за границы);

те, кто получили украинское гражданство;

те, кто закончили отбывать наказание в тюрьме;

те, кого отчислили из военных учебных заведений;

те, кто не прошли базовую общевойсковую подготовку.

Какие документы необходимы, чтобы стать на воинский учет

Чтобы стать на воинский учет призывников, нужно обратиться в ТЦК с пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины с информацией о зарегистрированном месте жительства;

свидетельство о рождении;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

документ об образовании;

справка внутренне перемещенного лица (при наличии);

справка с места учебы или работы (при наличии);

4 фотографии размером 35х45.

После подачи заявления о постановке на учет юноше заводят личное дело и вносят данные в реестр "Оберіг".

Ранее в ТЦК сразу проводили медосмотр для определения пригодности к службе, но теперь эта процедура не является обязательной. ВЛК нужно будет пройти в 25 лет, когда человек станет подлежать мобилизации, или раньше, если он добровольно решит пойти в армию.

Что такое приписное удостоверение и для чего оно нужно

После того, как школьник станет призывником, ему предоставят первый военно-учетный документ – удостоверение о приписке к призывному участку. Во время военного положения этот документ нужно носить с собой или иметь его в электронном виде через приложение Резерв+.

Представители ТЦК, полицейские или пограничники могут попросить показать приписное удостоверение. Кроме того, этот документ необходим для поступления в вуз, трудоустройства или пересечения границы.

Какие правила должен соблюдать призывник

После того, как юношу ставят на учет, ему обычно объясняют его права и обязанности, которых он должен придерживаться, как призывник.

Согласно постановлению Кабинета Министров, все военнообязанные, призывники и резервисты должны:

после того, как переезжают на новое место жительства (в другую область, район, общину), за три дня до выезда сняться с учета на прошлом месте и в течение семи дней после прибытия стать на учет в новом;

приходить в ТЦК и СП в указанный срок, если им вручат повестку (на уточнение учетных данных, прохождение ВВК, мобилизационное распоряжение);

проходить медицинский осмотр, если так решит комиссия по вопросам воинского учета, комиссия по направлению на прохождение базовой военной службы или военно-врачебная комиссия;

проходить подготовку к военной службе, военную службу, выполнять воинский долг в запасе или проходить службу в военном резерве;

не реже одного раза в пять лет сверять свои персональные данные с данными, которые есть в ТЦК и СП (в реестре "Оберег");

в течение семи дней сообщать ТЦК и СП, если изменились какие-то из персональных данных, которые есть в реестре;

при необходимости предоставлять ТЦК и СП документы, подтверждающие право на отсрочку от службы по мобилизации;

немедленно сообщить ТЦК и СП, если потеряют военно-учетный документ.

Могут ли школьники и студенты выезжать за границу

До того, как юноше исполнится 18 лет, он может свободно выезжать за границу, если имеет приписное удостоверение. Во время выезда из Украины призывников не снимают с учета, и их данные остаются в реестре "Оберіг".

Ранее мужчинам старше 18 лет запрещали пересекать границу даже для обучения в другой стране. Однако в начале апреля 2024 года правительство приняло решение, согласно которому студенты в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут участвовать в программах академической мобильности и в течение семестра учиться за рубежом.