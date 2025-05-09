Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение адвоката Вячеслава Кирды на портале "Юристи.UA".

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Могут ли 17-летние украинцы пересекать границу

Согласно действующему законодательству, 17-летние украинцы имеют право выезжать за границу как в сопровождении родителей, так и самостоятельно. По словам юриста, информация о якобы запрете выезда этой категории лиц не соответствует действительности.

Для пересечения границы украинцы должны иметь загранпаспорт. К тому же в 2025 году добавилось новое требование: несовершеннолетние в возрасте 17 лет должны состоять на воинском учете.

Подтвердить пребывание на воинском учете можно двумя способами:

письменный военно-учетный документ (приписное свидетельство, удостоверение о приписке);

электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).

При прохождении границы сотрудники ГПСУ могут попросить предъявить один из этих документов, особенно если данные уже были внесены через школу или лично в ТЦК.

Важно! 17-летние, которые находятся на воинском учете, также должны были уточнять свои учетные данные в срок до 16 июля 2024 года.

К слову, недавно советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал слухи о мобилизации молодежи от 18 лет. По его словам, власть в Украине сейчас не рассматривает этот вопрос.