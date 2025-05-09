Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвоката В'ячеслава Кирди на порталі "Юристи.UA".

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Чи можуть 17-річні українці перетинати кордон

Згідно з чинним законодавством, 17-річні українці мають право виїжджати за кордон як у супроводі батьків, так і самостійно. За словами юриста, інформація про начебто заборону виїзду цієї категорії осіб не відповідає дійсності.

Для перетину кордону українці повинні мати закордонний паспорт. До того ж у 2025 році додалася нова вимога: неповнолітні у віці 17 років повинні перебувати на військовому обліку.

Підтвердити перебування на військовому обліку можна двома способами:

письмовий військово-обліковий документ (приписне свідоцтво, посвідчення про приписку);

електронний військово-обліковий документ (у застосунку Резерв+).

Під час проходження кордону співроітники ДПСУ можуть попросити пред’явити один із цих документів, особливо якщо дані вже були внесені через школу чи особисто до ТЦК.

Важливо! 17-річні, які перебувають на військовому обліку, також мали уточнювати свої облікові дані у строк до 16 липня 2024 року.

До слова, нещодавно радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував чутки щодо мобілізації молоді від 18 років. За його словами, влада в Україні зараз не розглядає це питання.