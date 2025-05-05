Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Дмитра Литвина в соцмережі Х.

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Чи планується зниження мобілізаційного віку

В мережі з'явилися повідомлення про те, що в Україні почнуть масштабну перевірку заброньованих від мобілізації, а також в Офісі Президента нібито розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Автори цих дописів посилаються здебільшого на "внутрішні джерела".

Дмитро Литвин коротко прокоментував одну з публікацій щодо зниження мобілізаційного віку.

Не розглядають,

– написав радник Зеленського.

До слова, нещодавно заступник міністра освіти України Михайло Винницький також заявив, що мобілізаційний вік в Україні встановлений на рівні 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. За його словами, вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації є нераціональним.

Раніше питання зниження мобілізаційного віку коментував також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він пояснив, що депутати вже знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Якщо ж ідеться про молодших людей, то для них є "Контракт 18 – 24".