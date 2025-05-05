Про це розповідає 24 Канал. Це передбачає новий закон, що набрав чинності з 1 січня 2025 року.
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Основна мета – внесення персональних даних призовників до електронного реєстру "Оберіг".
Ця норма стосується не лише тих, хто народився з січня по липень, а й хлопців, яким 17 виповниться у другій половині року – з серпня по грудень. Усі вони повинні встигнути пройти реєстрацію до кінця липня.
Як стати на облік
Поставити себе на облік можна двома способами:
- Особисто – звернутись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
- Дистанційно через додаток "Резерв+" – цей варіант дозволяє зареєструватися онлайн, що зручно для тих, хто перебуває за межами України. Однак наразі юристи рекомендують обирати традиційний спосіб, адже функціонал онлайн-сервісу потребує доопрацювання і офіційних роз’яснень.
Яка відповідальність за порушення
За ігнорування вимоги до 31 липня передбачено серйозні штрафи:
- вперше – до 17 000 гривень;
- за повторне порушення – до 25 500 гривень.
Хто може бути звільнений від відповідальності
Існують поважні причини, які можуть звільнити від покарання за несвоєчасну реєстрацію. Серед них:
- серйозне захворювання,
- надзвичайні ситуації (пожежі, повені тощо),
- перебування в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
Усі ці обставини обов’язково мають бути документально підтверджені.
Варто зауважити! Термін реєстрації – до 31 липня 2025 року. Ігнорування – це не просто порушення, а прямий шлях до великих штрафів і проблем у майбутньому.
Які обов’язки після реєстрації
Після постановки на облік призовники повинні:
- повідомляти ТЦК про зміну особистих даних або місця проживання,
- знятися з обліку за 3 дні до переїзду та стати на облік за новим місцем протягом 7 днів,
- періодично оновлювати дані у реєстрі "Оберіг",
- за потреби – проходити медичний огляд.