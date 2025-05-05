Об этом рассказывает 24 Канал. Это предусматривает новый закон, вступивший в силу с 1 января 2025 года.
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17-летних предупредили о воинском учете
Основная цель – внесение персональных данных призывников в электронный реестр "Оберіг".
Эта норма касается не только тех, кто родился с января по июль, но и ребят, которым 17 исполнится во второй половине года – с августа по декабрь. Все они должны успеть пройти регистрацию до конца июля.
Как стать на учет
Поставить себя на учет можно двумя способами:
- Лично – обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.
- Дистанционно через приложение "Резерв+" – этот вариант позволяет зарегистрироваться онлайн, что удобно для тех, кто находится за пределами Украины. Однако пока юристы рекомендуют выбирать традиционный способ, ведь функционал онлайн-сервиса требует доработки и официальных разъяснений.
Какая ответственность за нарушение
За игнорирование требования до 31 июля предусмотрены серьезные штрафы:
- впервые – до 17 000 гривен;
- за повторное нарушение – до 25 500 гривен.
Кто может быть освобожден от ответственности
Существуют уважительные причины, которые могут освободить от наказания за несвоевременную регистрацию. Среди них:
- серьезное заболевание,
- чрезвычайные ситуации (пожары, наводнения и т.д.),
- пребывание в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.
Все эти обстоятельства обязательно должны быть документально подтверждены.
Стоит заметить! Срок регистрации – до 31 июля 2025 года. Игнорирование – это не просто нарушение, а прямой путь к большим штрафам и проблемам в будущем.
Какие обязанности после регистрации
После постановки на учет призывники должны:
- уведомлять ТЦК об изменении личных данных или места жительства,
- сняться с учета за 3 дня до переезда и стать на учет по новому месту в течение 7 дней,
- периодически обновлять данные в реестре "Оберіг",
- при необходимости – проходить медицинский осмотр.