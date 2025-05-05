Об этом рассказывает 24 Канал. Это предусматривает новый закон, вступивший в силу с 1 января 2025 года.

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17-летних предупредили о воинском учете

Основная цель – внесение персональных данных призывников в электронный реестр "Оберіг".

Эта норма касается не только тех, кто родился с января по июль, но и ребят, которым 17 исполнится во второй половине года – с августа по декабрь. Все они должны успеть пройти регистрацию до конца июля.

Как стать на учет

Поставить себя на учет можно двумя способами:

Лично – обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

– обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код. Дистанционно через приложение "Резерв+" – этот вариант позволяет зарегистрироваться онлайн, что удобно для тех, кто находится за пределами Украины. Однако пока юристы рекомендуют выбирать традиционный способ, ведь функционал онлайн-сервиса требует доработки и официальных разъяснений.

Какая ответственность за нарушение

За игнорирование требования до 31 июля предусмотрены серьезные штрафы:

впервые – до 17 000 гривен;

за повторное нарушение – до 25 500 гривен.

Кто может быть освобожден от ответственности

Существуют уважительные причины, которые могут освободить от наказания за несвоевременную регистрацию. Среди них:

серьезное заболевание,

чрезвычайные ситуации (пожары, наводнения и т.д.),

пребывание в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Все эти обстоятельства обязательно должны быть документально подтверждены.

Стоит заметить! Срок регистрации – до 31 июля 2025 года. Игнорирование – это не просто нарушение, а прямой путь к большим штрафам и проблемам в будущем.

Какие обязанности после регистрации

После постановки на учет призывники должны: