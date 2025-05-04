Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также Что нужно знать о мобилизации и обязанностях граждан: объяснение Минобороны

21-летняя Ляля стала первой рекруткой

Несмотря на то, что Ляля еще с первых дней войны стремилась вступить в ряды ВСУ, сделать это ей удалось только сейчас – раньше ей отказывали из-за возраста и пола. Девушка рассказала, что она подала заявки в несколько бригад, однако первой ответила именно 72-я.

Даже здесь не все воспринимают женщин в армии. Бывает, спрашивают – зачем ты сюда пришла? Впрочем, если бы мне было интересно их мнение, меня бы здесь не было,

– поделилась она.

Военная сразу получила позывной "Ляля", однако, по словам девушки, для "своих" она – "Демон".

Сама Ляля родом из Одесской области: она закончила медицинский колледж, а потому в армии выбрала специальность "стрелок-санитар".

В рекрутинговом центре пугали – ручки-ножки оторванные показывали на фото. Спрашивали, понимаю ли я, что придется это собирать по кускам. Но я в хирургии была и такое видела вживую,

– объяснила военная.

По словам девушки, специальных условий для себя она не ожидает, хоть и бывает трудно. Во время тренинга по выживанию Ляля шла назад в полной броне и плакала – ей было трудно привыкнуть к 25 килограммам амуниции, а спина болела от перенапряжения.

В интервью военная рассказала, что первую часть государственной выплаты в рамках контракта она потратит на анатомический женский бронежилет.

К слову, недавно журналисты BBC также сообщили, что по состоянию на середину апреля присоединиться к ВСУ по контракту 18 – 24 уже согласилось около четырех сотен рекрутов.