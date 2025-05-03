Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Какие обязанности имеют граждане Украины сейчас
С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине или в отдельных ее регионах начинается особый период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, местного самоуправления, ВСУ, других военных формирования, сил гражданской защиты, а также предприятий, учреждений и организаций.
Важно! Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.
В Министерстве обороны отметили, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины граждане обязаны защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины.
Для этого граждане обязаны:
- являться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке;
- предоставлять в установленном порядке собственное имущество ВСУ с последующим возмещением стоимости государством;
- раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;
- иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме;
- сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок ТЦК и СП или через электронный кабинет военнообязанного Резерв +;
- выполнять другие требования действующего законодательства, например, соблюдать требования Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Стоит отметить, что общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.
Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в определенных случаях – если они являются офицерами запаса или уже прошли срочную военную службу.