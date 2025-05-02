Есть мнение, что дело военных – воевать, а не рекламировать службу в армии. Об этом говорит Оксана Бондаренко, начальница информационно-коммуникативного отдела 12 бригады "Азов".

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Как помочь ВСУ и почему "хата скраю" не работает

"Вог" акцентирует: освобождать оккупированные территории придется самим украинцам. В этом бесполезно полагаться на другие страны, даже если речь идет о длительном перемирии.

Россияне не остановятся, и, пока Россия является нашим соседом, мы будем воевать. Возможно, в будущем что-то изменится, но в том виде, в котором она есть сейчас, – это опасность для нас. Если будет какая-то пауза – ее надо использовать для подготовки армии и мобилизации всех ресурсов. Надо готовиться к новой войне. Наша территория оккупирована, и нам ее надо будет освобождать. Ни США, ни любое другое государство не решит вопрос территориальной целостности нашей страны. Вот и все.

Если же представить, что война заканчивается прямо сейчас, то ответ бойца такой же: пока существуют Россия, Беларусь и Приднестровье, следует готовиться к войне.

Если же исповедовать мнение "моя хата скраю", то может случиться так, что придется воевать, но уже в рядах российской оккупационной армии. Потому что за свое государство надо бороться.

"Мне противно, когда я приезжаю домой и вижу здоровых ребят, которые просто придумали себе причины не идти служить. Идите в адекватные подразделения, выбирайте себе направление. Сейчас в каждой семье есть знакомый или родственник в армии, можно спросить и посоветоваться, – возможности есть. (...) Мне обидно, когда пожилые женщины тратят половину своей и так не большой пенсии на донат украинской армии, а здоровые мужчины просто живут себе и никак не помогают. Хотя я знаю многих ребят, которые в армии не служат, но помогают иногда так, что и государство так сделать не может", – говорит Богдан.

Он советует гражданским участвовать в тренировках, чтобы понимать, как обращаться с оружием и оказывать домедицинскую помощь. Также можно волонтерить или работать на государственном предприятии, "которое делает что-то полезное". В конце концов, что не менее важно, можно правильно воспитывать молодежь – "чтобы дети во дворе не играли в уклониста и ТЦК".

"Если завтра фронт посыплется, то враг придет к тебе, и вариантов других не будет. Повторится Буча, Ирпень, будет второй Мариуполь, и тогда многие прозреют, но будет поздно", – объясняет азовец.

Поэтому Богдан Цымбал отмечает: просто "жить классную жизнь" – не выход. Следует помогать Силам обороны и делать полезные вещи для Украины, а не просто существовать.