Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Policy.

Смотрите также 100 дней катастрофы и бездарности: как Трамп ведет Америку к тирании и новой Великой депрессии

Трамп наделал ошибок насчет Украины, но опыт предшественников сможет помочь все исправить

Путин до сих пор требует "демилитаризовать" и "денацифицировать" Украину. Естественно, Киев отвергает эти безумные требования.

"То, что Украина не согласится сделать, – это принять статус, который Путин требует для нее как зависимой от России территории. Она не признает формально потерю территорий, которые он захватил, или ограничения ее способности защищаться в будущем", – сказано в материале.

Трамп подорвал свои попытки достичь соглашения, когда предложил признать Крым российским. Он хотел быстро урегулировать войну, но это не получается.

Поскольку полностью урегулировать войну сейчас не удается, то Трамп и его переговорщики должны работать над прекращением боевых действий. И отложить основные нерешенные вопросы до какого-то открытого "мирного процесса".

Но даже если Трампу удастся достичь безусловного прекращения огня, дальше появится новый вызов – станет ли это прекращение длительным.

В Украине перемирие будет считаться успешным, если оно продлится не недели или месяцы, а годы и десятилетия. (...) Настоящий длительный мир будет зависеть от значительно более широких вопросов – политического единства Украины и жизнеспособности ее общества, экономической динамики, а также масштабности и эффективности оборонного сотрудничества с партнерами.

Трамп должен воспринимать мир в Украине не как второстепенный геополитический приоритет, а как вызов исторического масштаба. Это похоже на процесс восстановления и реинтеграции Западной Германии в период холодной войны. Тогда мир сохранялся десятилетиями, несмотря на все вызовы.

Тогдашняя западная стратегия сочетала военное сотрудничество, экономическую помощь, политические реформы и дипломатическую солидарность. И хотя страны не могли прийти к согласию по ключевым вопросам, которые остались после 1945 года, в конце концов Западная Германия стала примером успеха.

А стратегия США сочетала в себе кнут и пряник – неуступчивость и дипломатические консультации с СССР. Жесткая позиция Трампа с возможным наращиванием военной поддержки для Украины может повлиять на Путина.

Попытки нормализовать отношения бесполезны, пока Москва не видит, что Вашингтон способен на жесткий ответ. Именно это поняли предшественники Трампа – Трумэн и Кеннеди.

Чтобы построить устойчивый мир, Трампу нужно переосмыслить войну и осознать вред, который уже нанесли его ошибки. Он вел себя так, будто Украина – это временная проблема, а Россия – долгосрочная возможность. На самом деле все почти наоборот. Он не сможет остановить кровопролитие навсегда, если не будет воспринимать Россию как главное препятствие, а Украину – как главный показатель собственного достижения,

– констатируют в статье.

К слову, в США уже заявили, что война в Украине в ближайшее время не закончится.