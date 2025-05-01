Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Kyiv Post. Издание ссылается на дипломатические источники, передает 24 Канал.

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Что известно об экспорте

В среду, 30 апреля, президентская администрация США проинформировала Конгресс о своем намерении "дать зеленый свет" экспорту продукции оборонного назначения в Украину через DCS на сумму от 50 миллионов долларов.

Все DCS проходят тихо; о них не объявляют публично, как о продаже оружия за границу. Новость заключается в том, что это (продажа оружия – 24 Канал) продолжается, вопреки всем прогнозам, что Трамп полностью прекратит сотрудничество с Украиной,

– рассказал аналитик для Kyiv Post.

Это разрешение – первое после возвращения Трампа в Белый дом. Это произошло всего через несколько недель после того, как США приостановили военную помощь Украине, сделав акцент на новом приоритете – прекращения конфликта с помощью дипломатии.