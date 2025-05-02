Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Foreign Policy.

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Трамп наробив помилок щодо України, але досвід попередників зможе допомогти все виправити

Путін досі вимагає "демілітаризувати" і "денацифікувати" Україну. Певна річ, Київ відкидає ці божевільні вимоги.

"Те, що Україна не погодиться зробити, – це прийняти статус, який Путін вимагає для неї як залежної від Росії території. Вона не визнає формально втрату територій, які він захопив, чи обмеження її здатності захищатися в майбутньому", – сказано в матеріалі.

Трамп підірвав свої спроби досягти угоди, коли запропонував визнати Крим російським. Він хотів швидко врегулювати війну, та це не виходить.

Оскільки повністю врегулювати війну зараз не вдається, то Трамп і його перемовники мають працювати над припиненням бойових дій. І відкласти основні невирішені питання до якогось відкритого "мирного процесу".

Та навіть якщо Трампу вдасться досягнути безумовного припинення вогню, далі постане новий виклик – чи стане це припинення тривалим.

В Україні перемир'я вважатиметься успішним, якщо воно триватиме не тижні чи місяці, а роки та десятиліття. (...) Справжній тривалий мир залежатиме від значно ширших питань – політичної єдності України та життєздатності її суспільства, економічної динаміки, а також масштабності та ефективності оборонного співробітництва з партнерами.

Трамп має сприймати мир в Україні не як другорядний геополітичний пріоритет, а як виклик історичного масштабу. Це схоже на процес відбудови та реінтеграції Західної Німеччини в період холодної війни. Тоді мир зберігався десятиліттями, попри всі виклики.

Тодішня західна стратегія поєднувала військову співпрацю, економічну допомогу, політичні реформи та дипломатичну солідарність. І хоча країни не могли дійти згоди щодо ключових питань, які залишилися після 1945 року, зрештою Західна Німеччина стала прикладом успіху.

А стратегія США поєднувала в собі батіг і пряник – непоступливість і дипломатичні консультації з СРСР. Жорстка позиція Трампа з можливим нарощуванням військової підтримки для України може вплинути на Путіна.

Намагання нормалізувати відносини марні, доки Москва не бачить, що Вашингтон здатен на жорстку відповідь. Саме це зрозуміли попередники Трампа – Трумен і Кеннеді.

Щоб побудувати стійкий мир, Трампу потрібно переосмислити війну й усвідомити шкоду, якої вже завдали його помилки. Він поводився так, ніби Україна – це тимчасова проблема, а Росія – довгострокова можливість. Насправді все майже навпаки. Він не зможе зупинити кровопролиття назавжди, якщо не сприйматиме Росію як головну перешкоду, а Україну – як головний показник власного досягнення,

– констатують у статті.

До слова, у США вже заявили, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться.