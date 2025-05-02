Венс дав інтерв'ю журналісту Брету Байєру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також Між мирними пропозиціями України та Росії існує "дуже велика прірва", – Венс

Яка думка Венса щодо перспективи завершення війни в Україні

Віцепрезидент США зазначив, що на сьогодні обидві сторони конфлікту знають умови миру одне одного. Тепер, за його словами, усе залежить "від росіян та українців".

Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий, жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться, Брете. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21 сторіччя,

– каже Венс.

Нагадаємо, Джей Ді Венс казав, що між вимогами сторін зараз "дуже велика прірва". У наступні 100 днів адміністрація Трампа працюватиме над тим, щоб зблизити вимоги Росії та України, аби укладання мирної угоди стало можливим.