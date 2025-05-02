Об этом рассказал командир бригадно-артиллерийской группы в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Богдан Цымбал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Как должна происходить мобилизация в Украине

Богдан Цымбал объяснил, что хоть мобилизация в Украине и нужна, он все же выступает за контрактную армию. По словам военного, для того, чтобы люди были мотивированными служить, нужно справедливое денежное обеспечение и реформы.

Однако сейчас это воплотить сложно, ведь ситуация на линии фронта остается напряженной.

Но нам надо сейчас говорить не только о мобилизации военнослужащих, но и о мобилизации всей страны в общем. То есть мы должны поставить страну на военные рельсы, перевести предприятия для военных нужд,

– подчеркнул Богдан Цымбал.

По его словам, первые изменения наступят тогда, когда удастся сформировать новые корпуса – это позволит уменьшить потребность в принудительной мобилизации. Военный отметил, что если вся страна будет работать "для фронта и на фронте", это существенно повлияет на ситуацию.

Цимбал отметил, что сейчас часть военнообязанных пытается избежать мобилизации, в частности путем незаконного пересечения границы, что он считает неприемлемым. В то же время, по его мнению, чтобы люди не боялись мобилизации, военные подразделения должны четко демонстрировать, какие условия службы предлагаются: какая подготовка, какие гарантии, какое обеспечение и какую должность можно получить.