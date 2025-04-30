Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Как теперь будет происходить прохождение БОВП

Изменения в программе БЗВП предусматривают уменьшение нагрузки на военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Соответствующее решение принял Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Обновленная программа предусматривает в частности:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

(вместо 45 суток); снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Важно! Изменения касаются как недавно призванных на военную службу, так и тех, кто уже проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит базовую общевойсковую подготовку повторно.

Речь идет о прежней категории ограниченно годных к службе лиц, которые согласно обновленному законодательству должны проходить службу исключительно в тыловых подразделениях, на основании заключения ВВК.

Цель внесенных изменений – упорядочить программу подготовки для этой категории военнослужащих, уменьшить ее интенсивность в соответствии с состоянием здоровья, учитывая рекомендации Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей, а также обеспечить доукомплектование подразделений тылового обеспечения.