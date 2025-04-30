Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Як тепер відбуватиметься проходження БЗВП

Зміни до програми БЗВП передбачають зменшення навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони.

Відповідне рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Оновлена програма передбачає зокрема:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

(замість 45 діб); зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Важливо! Зміни стосуються як нещодавно призваних на військову службу, так і тих, хто вже проходив навчання на кафедрах військової підготовки чи з різних причин проходить базову загальновійськову підготовку повторно.

Йдеться про колишню категорію обмежено придатних до служби осіб, які згідно з оновленим законодавством мають проходити службу виключно в тилових підрозділах, на підставі висновку ВЛК.

Мета внесених змін – впорядкувати програму підготовки для цієї категорії військовослужбовців, зменшити її інтенсивність відповідно до стану здоров'я, врахувавши рекомендації Уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх родин, а також забезпечити доукомплектування підрозділів тилового забезпечення.