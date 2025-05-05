Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Дмитрия Литвина в соцсети Х.

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Планируется ли снижение мобилизационного возраста

В сети появились сообщения о том, что в Украине начнут масштабную проверку забронированных от мобилизации, а также в Офисе Президента якобы рассматривают снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

Авторы этих сообщений ссылаются в основном на "внутренние источники".

Дмитрий Литвин кратко прокомментировал одну из публикаций о снижении мобилизационного возраста.

Не рассматривают,

– написал советник Зеленского.

К слову, недавно заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий также заявил, что мобилизационный возраст в Украине установлен на уровне 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. По его словам, вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации является нерациональным.

Ранее вопрос снижения мобилизационного возраста комментировал также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он пояснил, что депутаты уже снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Если же речь идет о молодых людях, то для них есть "Контракт 18 – 24".