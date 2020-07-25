24 липня на Донбасі помер контрактник Михайло Воронський. За попередніми даними, військовослужбовець отримав кульове поранення через необережне поводження зі зброєю.

Про смерть воїна повідомили у 44-ій окремій артилерійській бригаді. Командування військової частини призначило службове розслідування. Тим часом 13 поранених на Донбасі воїнів евакуювали до Київського військового госпіталю: фото За попередніми даними, військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Що відомо про померлого Михайло Воронський народився 1966 року у Заліщицькому районі, що на Тернопільської області.

народився 1966 року що на Тернопільської області. Проходив службу за контрактом у військовій частині з лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів.

в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран-афганець , активний учасник Революції Гідності.

, активний учасник Революції Гідності. Поховаюють Михайла Воронського у його рідному селі Добрівляни на Тернопільщині. 24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять.