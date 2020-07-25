В Донецкой области от пулевого ранения скончался афганец Михаил Воронский
24 июля на Донбассе умер контрактник Михаил Воронский. По предварительным данным, военнослужащий получил пулевое ранение из-за неосторожного обращения с оружием.
О смерти воина сообщили в 44-й отдельной артиллерийской бригаде. Командование воинской части назначило служебное расследование.
Тем временем 13 раненых на Донбассе воинов эвакуировали в Киевский военный госпиталь: фото
По предварительным данным, военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции.
Что известно об умершем
- Михаил Михайлович Воронский родился в 1966 году в Залещицком районе, что в Тернопольской области.
- Проходил службу по контракту в воинской части с февраля 2020 года на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений.
- Ветеран-афганец, активный участник Революции Достоинства.
- Похоронят Михаила Воронского в его родном селе Добровляны на Тернопольщине.