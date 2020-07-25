24 июля на Донбассе умер контрактник Михаил Воронский. По предварительным данным, военнослужащий получил пулевое ранение из-за неосторожного обращения с оружием.

О смерти воина сообщили в 44-й отдельной артиллерийской бригаде. Командование воинской части назначило служебное расследование.

Тем временем 13 раненых на Донбассе воинов эвакуировали в Киевский военный госпиталь: фото

По предварительным данным, военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции.

Что известно об умершем

Михаил Михайлович Воронский родился в 1966 году в Залещицком районе , что в Тернопольской области.

Воронский родился в 1966 году , что в Тернопольской области. Проходил службу по контракту в воинской части с февраля 2020 года на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений.

в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран-афганец , активный участник Революции Достоинства.

, активный участник Революции Достоинства. Похоронят Михаила Воронского в его родном селе Добровляны на Тернопольщине.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память.