В зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил. Потеря – не боевая.

Детали гибели украинского воина

О горькой потере Украины на Донбассе сообщила в Фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Север". По их информации, боец погиб во время выполнения боевого задания.

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А причина – неосторожное обращение с оружием. В конце концов он получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Обстоятельства и причины смерти сейчас выясняют представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Командование Объединенных сил, как журналисты 24 канала, выражают соболезнования родным и близким умершего защитника Украины.

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Потери Украины в 2020 году

Заметим, что в 2020 году на Донбассе погибли 65 украинских военных. Отдельно. Михаил Воронский, который также скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием.

Что касается последней потери, то она произошла 21 июля – потерпел многочисленные смертельные поражения осколками 19-летний морской пехотинец Артем Козий. Медики боролись за его жизнь на протяжении семи часов, но, к сожалению, спасти бойца так и не сумели.

С 27 июля, когда в Украине начало действовать перемирие, боевики хоть и обстреливают украинские позиции, однако их обстрелы – скорее провокационные, чем прицельные. Поэтому, к счастью, ни один из военнослужащих Объединенных сил ни не погиб, ни не получил травм.

Со списком всех, кто погиб в 2020 году, можете ознакомиться по этой ссылке.